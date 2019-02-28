انطلاق «الأسبوع الأزرق» بأبوظبي 2 مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم مجلس شباب هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وعدد من مجالس الشباب، فعالية الأسبوع الأزرق وذلك في الفترة من 2 إلى 7 مارس 2019، والتي ستتضمن تنظيم مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى إبراز الدور القيادي للشباب في مجال التنمية المستدامة وتطوير اقتصاد أزرق مستدام، وتعزيز السياحة البيئية في المنطقة.

ويعتبر الأسبوع الأزرق فعالية هي الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي، ومن المقرر أن تقام مرة كل سنتين، ويتضمن انعقاد القمة العالمية للمحيطات التي تنظمها هيئة البيئة - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة الإيكونوميست تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في فندق ومنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2019، حيث تعتبر الحدث الرئيسي ضمن سلسلة فعاليات هذا الأسبوع الذي يحتفي بالتقاليد البحرية الغنية في دولة الإمارات.

كما تتضمن الفعاليات التي سينظمها مجلس شباب الهيئة خلال الأسبوع الأزرق حملة تنظيف، والتي ستقام 2 مارس المقبل بالتعاون مع نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية تحت شعار «معا لخير بيئتنا»، حيث سيتم تنظيف قاع البحر في منطقة ميناء الصيادين بميناء زايد لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على نظافة المياه البحرية، وتعزيز الوعي بأهمية تجنب الممارسات السلبية وإلقاء مخلفات عمليات الصيد والنزهة في البحر، والتي تتسبب في فقدان البيئة البحرية لمكوناتها الطبيعية وتشويه منظرها، وتشكل خطورة بالغة على المياه وعلى مستخدمي البحر من الصيادين أو مرتادي البحر.

وسينطلق يوم الأحد (3 مارس) ماراثون الشاطئ في تمام الساعة 4:00 عصراً بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وعدد من الجهات المعنية من أمام شاطئ فندق سانت ريجيس - جزيرة السعديات وحتى شاطئ فندق جميرا السعديات.