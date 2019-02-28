افتتاح ملتقى الشباب بعجمان

المصدر: عجمان- نورا الأمير

افتتح اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان صباح أمس فعاليات ملتقى الشباب، الذي أقيم صباح أمس تحت عنوان «تحديات الواقع.. تصنع المستقبل»، بالتعاون مع جمعية أم المؤمنين وجامعة عجمان، بحضور الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة عضو مجلس أمناء نادي الشباب العالمي للأعمال وعلي الجروان مدير مكتب المجلس الوطني للإعلام بعجمان.

والرائد محمد بن هزيم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية، ونهلة القاسمي عميدة شؤون الطلبة في جامعة عجمان وحشد من طلبة الجامعات والمدارس.ودعا اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان في كلمة له جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة أن تولي اهتماماً خاصاً بالشباب من خلال تحفيز قدراتهم العلمية وتثقيفهم.



