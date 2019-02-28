سفيرنا في لبنان: الأوطان لا تُبنى إلا بالانفتاح وتقبل الآخر

المصدر: بيروت - وام

أكد حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية أن «الأوطان لا تُبنى إلا بالانفتاح وتقبل الآخر».

جاء ذلك خلال استقباله أمس بمقر السفارة في اليرزة، المطران إلياس كفوري مطران صيدا وصور ومرجعيون وراشيا الوادي.

وتناول اللقاء الجهود التي تقوم بها الإمارات في مجال تعميم رسالة السلام بين الشعوب والأديان والزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، للدولة ودورها في نشر رسائل التسامح والتعايش والانفتاح على العالم.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى «وثيقة الأخوة الإنسانية» وأهميتها في بلورة منظومة عالمية تقوم على ترسيخ قيم التعاضد والتآخي والتقارب.

ولفت السفير الشامسي إلى أن الإمارات ستسعى لتطبيق ما ورد في هذه الوثيقة التي باتت اليوم مرجعاً لكل باحث عن الأمن والاستقرار ولكل مؤمن بالعيش المشترك وبجوهرية الأديان السماوية السمحة التي تدعو لخير الإنسان والإنسانية وتصبو لنشر العدالة والمحبة والعطاء.