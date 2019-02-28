محمد بن راشد وسعود بن صقر وحمدان بن محمد يقدّمون العزاء بوفاة عبد الله المسعود

المصدر: أبوظبي - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحوم عبد الله محمد المسعود المحيربي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في البطين بأبوظبي، صباح أمس، عن خالص عزائه ومواساته لأنجال وذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واجب



كما قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبد الله محمد المسعود المحيربي.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين بأبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدّم واجب العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول.

تعزية



إلى ذلك قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم عبدالله محمد المسعود المحيربي.

وأعرب سموه خلال زيارته، أمس، مجلس البطين للعزاء في أبوظبي عن صادق عزائه ومواساته لأبناء وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء. أيضاً قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله محمد المسعود.

وأعرب سمو الشيخ سلطان بن خليفة خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.