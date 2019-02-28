انطلاق المؤتمر العربي للأشعة التداخلية في دبي

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات أعمال المؤتمر العربي الخامس للأشعة التداخلية في دبي، وفي السياق أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة مستجدات وقضايا العالم في أحد أهم المجالات والتخصصات الطبية تطوراً،.

مشيراً إلى أن طب الأشعة التداخلية فرض نفسه داخل المؤسسات الصحية، وأصبح توفره ومستوى تجهيزاته وتقنياته، هو أحد المؤشرات المهمة والقياسات الدالة على كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، وجودة الخدمات، وذلك نظراً لما يبذله القائمون على أقسام الأشعة من جهود وما يقدمونه من إسهامات لتأمين حياة المرضى، وخاصة داخل غرف العمليات.

اهتمام

كما أكد القطامي، أن هيئة الصحة بدبي تولي أقسام الأشعة، والأشعة التداخلية على وجه التحديد في مستشفياتنا ومراكزنا وعياداتنا الطبية جلّ اهتمامها، وتعمل دائماً على رفدها بالعناصر الطبية المتميزة، وأفضل التجهيزات والتقنيات الذكية، ولاسيما المرتبطة بتشخيص وعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية.

أهمية

وقال: إن كانت العلوم الطبية وتقنياتها تظهر أهميتها الشديدة، بارتباطها بالأمراض السارية وغير السارية، فإن طب الأشعة التداخلية يستند في أهميته إلى دوره الرئيس والمحوري في منظومة الرعاية الصحية بمجالاتها وتخصصاتها المختلفة.

وشدد على أهمية السبق الذي حققه طب الأشعة التداخلية، سواء على مستوى العلوم والدراسات الأكاديمية أو الممارسات المهنية، أو التقنيات الحديثة والذكية، التي يستحوذ هذا التخصص الطبي على القسم الأكبر منها.

ونوّه بقيمة تنمية مهارات الكوادر الطبية والفنية في أقسام الأشعة التداخلية، وتمكينها من أداء دورها المهني والبحثي، الذي تساهم من خلاله في تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض وخطط العلاج، فضلاً عن دورها الأساس في التشخيص، وإنجاز العمليات الكبرى.