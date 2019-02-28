افتتاح قاعة آل مكتوم للمؤتمرات بمركز علاج الشرطة في اسكتلندا

بتبرع من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، تم افتتاح قاعة آل مكتوم للمؤتمرات في مركز علاج الشرطة في منطقة اخترادر بأسكتلندا.

وقام ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، والكولونيل باتريك كيرينس المدير التنفيذي للمركز بإزاحة الستار عن لوحة تخليد لدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للمركز بحضور اللورد كينربوب جينتنر، ووفد ضم الدكتور أبو بكر جابر مدير كلية آل مكتوم بدندي، والدكتورة فاطمة الصايغ من جامعة الإمارات، وعبدالله الأنصاري، ومسعود صالح.

واليسون دالي مديرة الخدمات بالمركز، وعدد من المسؤولين بالمركز، فيما جرى تبادل الدروع التذكارية بهذه المناسبة. وأعرب ميرزا الصايغ عن سعادته لافتتاح قاعة آل مكتوم للاجتماعات بمركز علاج الشرطة بأسكتلندا بتبرع سخي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يستفيد منه المركز في أنشطته وفعالياته، وكذلك المنتسبين للمركز من ضباط والمرضى والعاملين بالمركز.

وأعرب عن استعداد الهيئة لتلبية طلبات المركز المستقبلية، مشيراً إلى تبرع سموه بمبلغ 100 ألف جنيه أسترليني للمركز على 4 مراحل على مدى عامين.

وأشاد المسؤولون عن المركز ووزارة الداخلية البريطانية بتبرع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأعربوا عن تقديرهم لسموه واستعدادهم للتعاون مع كلية آل مكتوم في دندي، ويضم المركز 67 غرفة لنزلائه الذين يخضعون لجلسات علاج طبيعي ونفسي، ويستفيد من خدماته 1500 شخص سنوياً.

ومن جانبه، وجّه الكولونيل باتريك، المدير التنفيذي للمركز الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعم سموه للمركز، معتبراً أن هذا الدعم يسهم في تمكين المركز من تقديم خدماته لنزلائه على الوجه الأكمل. أسكتلندا - وام