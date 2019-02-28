شرطة أم القيوين تحقق 98.2 % في مؤشر السعادة

المصدر: أم القيوين - البيان

حققت القيادة العامة لشرطة أم القيوين نسبة 98.2% وفق قراءات مؤشر السعادة التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، والذي أكد أن ذلك يأتي في إطار سعي القيادة العامة للشرطة نحو رفع مستوى سعادة المتعاملين من خلال دعم توجهات وزارة الداخلية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن تكون من أكثر الدول سعادة في العالم، وأن تكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة، والهدف الأسمى للعمل الحكومي.

جهود

وثمّن اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، جهود الموظفين القائمين على متابعة مؤشر السعادة في المراكز، وحثهم نحو الاستمرارية في دعم المؤشر من خلال تفعيل كافة الأجهزة، وتشجيع المتعاملين على استخدامها والإدلاء بآرائهم من خلالها في سبيل تحقيق النتائج الإيجابية في مؤشر السعادة.

مبيناً أن تلك النسبة إنجاز يضاف لإنجازات القيادة العامة لشرطة أم القيوين، إلى جانب مؤشر نسبة الشعور بالأمان وغيرها من المؤشرات التي تدل على الجهود المبذولة في سبيل دعم استراتيجية وزارة الداخلية.