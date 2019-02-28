شرطة دبي تناقش التغطية الأمنية للمشاريع المستقبلية بميناء راشد والمراسي

المصدر: دبي - البيان

ناقش اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والوفد المرافق لهما، المشاريع المستقبلية بميناء راشد والمراسي، وسبل توفير التغطية الأمنية لها، جاء ذلك خلال زيارة قائد شرطة دبي للميناء بصحبة وفد من القيادات ضم العميد يوسف عبد الله العديدي، مدير مركز شرطة القصيص.

والعقيد سعيد سالم سعيد عبد الله، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، والمقدم مهندس حسين أحمد بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات، والمقدم راشد ثاني المهيري، رئيس قسم الأمن البحري، والمقدم علي عبدالله النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري.، وكان في استقبالهم السيد محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لـ«مراسي بي اند»، والمدير التنفيذي لميناء راشد، وعدد من مسؤولي الميناء.

وناقش المجتمعون سبل الاستفادة من خدمات مركز الشرطة الذكي، واستعرضوا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما استمع اللواء المري والوفد المرافق له لشرح عن التطورات الحديثة لمراسي الميناء التي تعتبر الواجهة العالمية الجديدة للسياحة البحرية والترفيهية عبر اليخوت والمراكب، إضافة إلى المنشآت السكنية والفندقية وقسم استقبال رحلات الطائرات البحرية الصغيرة المتنقلة داخل إمارة دبي وخارجها.

إحياء

واستعرض المجتمعون الجهود الأمنية التي تواكب دور الميناء في تعزيز القطاع السياحي عبر إحياء التراث البحري بروح عصرية وآفاق مستقبلية، وتعزيز السياحة في الدولة بشكل عام وإمارة دبي بوجه خاص، بما يحتويه الميناء من مميزات ترفيهية وإمكانات عالية خاصة السياحة البحرية التي تشهد نمواً متصاعداً في دبي.