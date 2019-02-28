إلغاء العطلة القضائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إطلاق نظام استمرارية العمل القضائي على مدار العام وإلغاء العطلة القضائية، وذلك في سابقة نوعية في عمل المحاكم إقليمياً، ضمن الجهود الرامية لاستمرارية الريادة والتنافسية وضمان سرعة الفصل في القضايا ، لتكون أبوظبي ضمن المراكز الأولى العالمية في المنظومة القضائية، بما يسهم في تحقيق هدف حكومة أبوظبي لتكون من أفضل خمس حكومات في العالم.

إنجاز

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ57 الذي نظمته الدائرة، حول ملف الإنجاز السنوي لعام 2018. وقال عبد الله زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي: «وجدنا أثناء فترة الإجازة القضائية انخفاضاً في معدلات الفصل، نظراً لانخفاض عدد القضاة، والإدارة تبذل جهود ساعية في النظر لمخرجات العمل، مركزة على أن تكون نسب الإنجاز دائماً عالية ومرتفعة».

نسب

واشار الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، إلى أن نسبة الفصل العام بمحاكم أبوظبي العام الماضي، على مستوى المحاكم الثلاث بلغت 95.3%.

كما بلغت نسبة الفصل في جميع في الدعاوى المحكوم فيها خلال العام الماضي بلغت 95% في جميع المناطق، لافتاً إلى أن 53% من الأحكام القطعية الابتدائية تم تأييدها استئنافاً، وأن التعديل على الاحكام حدث في 30% من القضايا ، بينما كانت نسبة الغاء الاحكام11%، و3% نسبة عدم القبول، و3% نسبة عدم الجواز.