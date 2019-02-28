«دبي للإحصاء» يحصل على اعتماد المعهد العالمي للابتكار GIMI

المصدر: دبي- وائل نعيم

منح المعهد العالمي للابتكار ومقره الولايات المتحدة الأمريكية مركز دبي للإحصاء شهادة الاعتماد من المستوى الأول بناء على تطبيق ما يعرف بالمعيار الذهبي الدولي للإدارة والابتكار.

وبذلك يكون المركز أول الجهات الحاصلة على هذا الاعتماد الدولي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصلت أكثر من 400 مؤسسة على مستوى العالم لاعتماد GIMI لأنظمة الابتكار لديها.

سياسة

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: إن الابتكار هو سياسة وتوجه حكومي نسعى إلى تطبيقه لتحقيق أعلى كفاءة في ممارسة العمل الإحصائي ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، فالابتكار هو جوهر القيم التي يعتمدها المركز في جميع عملياته، وأن الابتكار دون أدنى شك سيستمر في دفع الجهود نحو التميز.

وتم تسليم الشهادة من قبل هاتندرا باتل رئيس المعهد العالمي للابتكار طارق الجناحي نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بحضور رملة الواحدي مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي وفريق الابتكار في المركز.

مبتكرون

وتزامناً مع شهر الإمارات للابتكار استضاف مركز دبي للإحصاء نخبة من المبتكرين الإماراتيين لاستعراض تجاربهم وخبراتهم وابتكاراتهم.

، وشارك المهندس المبتكر يوسف البرعي من هيئة كهرباء ومياه دبي موظفي المركز أهم ابتكاراته، والتي شكلت حلولاً للكثير من التحديات التي واجهها في عمله ضمن محاضره تحت عنوان «كيف تكون مبتكراً في سبعة نقاط»، وشاركت الطالبة المبتكرة هدى أحمد المطوع بأول ابتكاراتها وهي عبارة عن سيارة هيدروجينية تعمل بالماء المقطر كطاقة نظيفة للحفاظ على البيئة والحد من التلوث.