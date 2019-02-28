«البيان» تعرض خدماتها الابتكارية خلال أسبوع الابتكار في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

أطلقت مؤسسة دبي للإعلام مبادرة «ابتكر معنا» خلال مشاركتها في أسبوع الابتكار لإمارة دبي في منطقة «السيتي ووك»، وتسعى المؤسسة من خلال مشاركة الجمهور الزائر للمنصة إلى نشر الوعي الابتكاري، وتم استعراض باقة من الخدمات الابتكارية، هي:

«IOTree» شجرة إنترنت الأشياء الذكية، و«Albayan AI» مساعد البيان الافتراضي، والخدمة الذكية «ذاكرتك»، وخدمة «Dubai Media live»، وخدمة «الخبر ببرايل»، وخدمة «أوان» أكبر مكتبة رقمية إعلامية.

واستعرضت «البيان» في أسبوع الابتكار خدمة «بياني، موقع لكل قارئ»، حيث تغيرت تجربة التصفح على موقع البيان الإلكتروني، إذ تعمل بتقنية حالياً في «التخصيص الذكي»، تتيح لكل متصفح أن يكون له موقعه الخاص، حسب جنسه وعمره والمكان الذي يوجد فيه.

وقالت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول: إن «البيان» تواكب النهضة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وذلك في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتعد أول صحيفة في الإمارات والعالم العربي، ومن الأوائل في العالم التي تدمج تجربة الإعلام مع آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، بما يلبي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف المستقبل والإسهام في صناعته.

«بياني»

وأضافت: إن خاصية «بياني» تسهم في إضفاء طابع خاص على تجربة التصفح لكل زائر للموقع الإلكتروني، عبر خلق تجربة فريدة لكل زائر لا تشبه تجربة غيره، وعبر هذه الخاصية يتغيّر موقع «البيان» بتغيّر الشخص الذي يتصفحه، حتى لو كان الاستخدام يحصل في الوقت ذاته. ووفقاً للمكان الذي يحصل منه التصفح يتيح الموقع الأخبار الأساسية المتعلقة بهذا المكان تحديداً.

وأوضحت منى بوسمرة أن التجربة تتيح موسوعة معرفية شاملة عن الشخصيات والمدن والمؤسسات والدول والأماكن، وخلال قراءة المتصفح لموقع الصحيفة لأي خبر ستَظهر له أسماؤها بشكل مضلل، وعند الضغط عليها يقدم الموقع له معلومات عن الكلمات المضللة وصورة لها، إلى جانب قائمة بآخر الأخبار المنشورة عنها في الموقع.

مساعد الافتراضي

وتابعت: تم عرض مساعد البيان الافتراضي الذي يطور تجربة تصفح الأخبار على تطبيق البيان ويجعلها أكثر تفاعلية عبر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التعرف الصوتي والتحليل اللغوي، ما يمكن المستخدم من الحصول على المحتوى عبر التحدث إلى التطبيق.

وقالت: تستند «بياني» و«مساعد البيان الافتراضي» على دمج 3 تقنيات، تجتمع لأول مرة في منتج إعلامي واحد، وتعرف بـ«التعرف الصوتي» و«التحليل التنبؤي» و«القارئ الآلي»، وتعد «البيان» أول موقع عربي إخباري على مستوى العالم يطبق هذه التقنيات الـ3 مجتمعة في آنٍ واحد.

ويمكن أن يتشارك القارئ وفريق الصحيفة جنباً إلى جنب في مهمة الوصول إلى تعليم النظام وتصحيح أي خطأ محتمل وصولاً إلى الدقة الكاملة بنسبة 100%، من خلال تعلم تقنيات «الذكاء الاصطناعي».

كما تم إضافة خاصية «لوائح الشخصيات الأكثر ذكراً»، التي تتيح للقارئ أن يتعرف بشكل فوري إلى الأكثر ذكراً، التي تمحور حولها محتوى «البيان» خلال 30 يوماً، ويمكنه أن يسترجع معلومات كاملة عن كل شخصية ويتفقد مجموع أخبارها بالكامل، كذلك الأمر بالنسبة لـ«لوائح أبرز المؤسسات ذكراً» و«لوائح أكثر الأماكن ذكراً» من حيث المدن أو البلاد أو القارات، على موقع «البيان».

روح جديدة

وخلصت منى بو سمرة إلى القول إن «بياني» يقدم موقع الصحيفة بروح جديدة، من خلال محتوى يتميز بالديناميكية، ويقدم تجربة جديدة لدى كل زيارة للموقع، وعبر تحليل للمشاعر يتيح التعرف إلى حالة المتصفح ومزاجه، حيث يدعم الكمبيوترات والهواتف الخلوية والأجهزة اللوحية، ويضفي تجارب شخصية، إضافة إلى تعزيز التفاعل والاندماج والتواصل الفعّال، ونوعية المضمون.

منى بوسمرة: «البيان » تسخّر الذكاء الاصطناعي لخدمة القرّاء