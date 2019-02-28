3 طالبات يبتكرن نظارة لدمج الواقع الافتراضي بالحقيقي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

نجحت ثلاث طالبات بابتكار مشروع يحول الواقع الحقيقي إلى صوره ثنائية وثلاثية الأبعاد وهي عبارة عن نظارة ملحق بها سماعة رأس تهدف إلى دمج العالمين الحقيقي والافتراضي لإنتاج بيئات مرئية جديدة تجعل الأشخاص تتفاعل مع العالم الرقمي.

ونفذ المشروع الطالبات عفراء أحمد وميرا يونس المرزوقي وهند عبدالرحمن، المنتسبات لنادى الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم، ويتميز المشروع بعرض المعلومات من خلال صورة حية وسماعات الرأس من دون استخدام اليدين ويمكن مشاركة فريق كامل للعمل من خلالها بخاصية العمل عن بعد ويمكن من خلالها وعن طريق استخدام منصة مايكروسوفت إجراء تدريب لفريق العمل وتوفير الدعم الفني عبر إدخال المعلومات.

وأوضحت الطالبات أن مشروعهن يحاكي توجهات الدولة نحو الذكاء الاصطناعي.