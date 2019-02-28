تكريم أصحاب المقترحات التطويرية بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

المصدر: دبي- البيان

أقامت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي حفلاً تكريمياً لموظفيها، الذين قدموا مقترحات تطويرية وأفكار مبتكرة من خلال نظام الابتكار الشمولي الذي طورته الدائرة بهدف توفير قناة فعالة تسمح بتلقي الأفكار والمقترحات من كافة المعنيين، وتسريعها من خلال تطبيق منهجية التفكير المتقد لغايات تطبيقها بطريقة مبتكرة تعزز خطط وبرامج الدائرة الرامية إلى تقديم خدمات قانونية حكومية مبدعة ومبتكرة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

تخلل الحفل إطلاق استراتيجية الابتكار المطورة للدائرة 2019-2021، والتي تتضمن أهدافاً طموحة تتواءم مع خطة دبي 2021 لا سيما فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي من خطة دبي 2021 «موطن لأفراد مبدعين وممكَّنين، ملؤهم الفخر والسعادة»، وتحاكي توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار من خلال بناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار، وتحفيز الجهات الحكومية على تبني ممارسات الابتكار، وإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة نوعية.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة في كلمته حرص قيادة الدائرة على بذل كافة الجهود لتوفير أدوات بناء وتعزيز وترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار في بيئة العمل بالدائرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال بالهول: «إننا في الدائرة نولي اهتماماً كبيراً بتشجيع وتكريم الطاقات المبدعة لتحفيز الموظفين على اقتراح الأفكار البناءة، حيث توفر الدائرة جميع الإمكانات والفرص للارتقاء بمستويات الأداء على كافة المستويات المؤسسية والإدارية والوظيفية والإبداعية، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم الأفكار والمقترحات التي تشكل نواة التطوير والابتكار كونها تعكس احتياجات مقدميها النابعة من التحديات التي تواجههم بشكل واقعي، وتسمح بتلبية توقعاتهم».