شرطة دبي تدشّن الملتقى الرابع للابتكار والريادة

المصدر: دبي - البيان

افتتح اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات الملتقى الرابع للابتكار والريادة الذي نظمته الإدارة العامة للتميز والريادة ‏ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العقيد عارف بوشقر الفلاسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

والعقيد عمر عاشور، نائب مدير مركز شرطة البرشاء، والمقدم الدكتور إبراهيم بن سباع، رئيس مجلس الابتكار، والمقدم حسن علي الحمادي، رئيس نادي إدارة مراكز الشرطة، والرائد خالد المزروعي، نائب رئيس مركز الابتكار.

وعدد من موظفي شرطة دبي. وتوجه اللواء الدكتور العبيدلي، في بداية كلمة الافتتاح، بالشكر الجزيل للواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تقديراً لحرصه على دعم المبتكرين عبر إدخال التقنيات الحديثة واستقطاب الخبرات، حتى أصبحت الريادة والتميز هي المطلب الأساسي في شرطة دبي، مؤكداً أن الملتقى الرابع للابتكار والريادة يعكس الاهتمام الذي توليه شرطة دبي لدعم الابتكار والمبتكرين.

وأوضح العبيدلي أن شرطة دبي تعمل على نقل المعرفة وتبني المبتكرين والمخترعين، لا سيما من ناحية استقطاب ودعم طلبة الجامعات المبدعين، والحرص على جعل الابتكار أسلوب حياة في المجتمع. ‏‏وناقش الملتقى خمسة محاور رئيسية تناولت دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في تمكين التميز المؤسسي.