انطلاق معرض عجمان للابتكار

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أطلقت جامعة عجمان، مساء أمس، فعاليات النسخة الثانية من «معرض جامعة عجمان للابتكار وريادة الأعمال»، الذي أقيم بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات الحكومية.

إضافة إلى مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وبمشاركة واسعة من مبتكرين وشركات ناشئة تعمل في مجال إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية وأخرى في مجال إنتاج العطور من الشموع بعد تذوبيها، إضافة إلى مجال الزراعة العضوية في مساحات صغيرة وبإنتاج كميات كبيرة من الخضراوات،.

وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حيث تم خلاله تكريم المشاريع الابتكارية الفائزة والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض.

وقال الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، إن مركز جامعة عجمان للابتكار منذ إنشائه في العام 2016 استطاع أن يقدم الدعم لـ 37 شركة ناشئة، كما عقد 21 ورشة عمل، وقدم أكثر من 80 ساعة تدريب، إضافة إلى إنتاجية الشركات الناشئة التي احتضنها المركز والتي وصلت إلى 600 ألف درهم في الإيرادات، بما أسهم في توفير 25 فرصة عمل.

من جانبه، أشار الدكتور شولوه جونغ، مدير مركز جامعة عجمان للابتكار، إلى دور مركز الابتكار في الجامعة الذي يسعى لدعم المشاريع الناشئة والمبتكرين الجدد، ويمنحهم التمويل، للإسهام في توفير دخل سنوي يسمح لهم بالإبحار في عالم النجاح.