ضاحي خلفان: بوادر مبشّرة في نوعِيَّة براءات الاختراع لأبناء الإمارات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام، أن حكومة الإمارات تعمل على تسخير كافة الإمكانات والطاقات لدعم الابتكار مادّياً ومعنويّاً.

كما أنشأتْ مجالس للعلماء الشّباب، ورصدتْ الأموال اللازمة لدعْم الابتكارات، وقال معاليه: كما لمسنا مؤخراً بوادر مُبشّرة في نوعيّة براءات الاختراع التي سُجّلتْ بأسماء أبناء الإمارات والزّيادة فيها.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض الصناع العالمي «ميكر فير دبي 2019»، التي شهدت عدداً من المحاضرات، وقدمها نخبة من المتحدثين، شملت شخصيات رسمية بارزة من القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والدولي، وعدداً من المبتكرين والمختصين والخبراء والفنانين في مجال الابتكار والإبداع حول العالم.

وشدد معالي الفريق ضاحي خلفان، على اعتماد الدولة استراتيجيّة وطنية تعتمد في جوهرها على الاهتمام بالابتكار والمبتكرين وصُنّاع الإبداع والمُبدعين، ورعاية الموهوبين، من خلال اتباعها مسارين، وهما المسار الحكومي والمسار الأهلي.

مفاهيم

بدورها، تناولت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الفرق بين مفهومي الابتكار والاختراع، واستعرضت بعضاً من المفاهيم والأخطاء الشائعة حول الابتكار.

وقالت الهاشمي: «لكل من يقولون إن الابتكار موهبة وليست مهارة أو ممارسة، نقول هذا الكلام غير صحيح، فالابتكار ليس محصوراً على مجموعة موهوبين فقط وعباقرة، فهو مثل العضلة تحتاج إلى ممارسة وتدريب مستمر، لذا، كلنا نستطيع إن تلقينا التدريب الكافي، أن نكون مبتكرين».

مهارات

وأكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن المستقبل اليوم لمن يمتلكون المهارات والموهبة أكثر من الشهادة الأكاديمية، وأن العديد من المؤسسات العالمية اليوم، توجهت إلى توظيف من يمتلكون المهارات والمواهب، دون انتظار شهاداتهم، مثل شركات (IBM, GOOGLE,APPLE)، فنحن أمام تحديات مستقبلية تفرضها الثورة الصناعية الرابعة.

والمتغيرات المتلاحقة في سوق العمل ومتطلباته، بما يتطلب من مؤسسات التعليم العالي أن تضع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، معتمدة على تمكين الطلبة من المهارات، وجعلهم أكثر قدرة على البحث والابتكار.

من جانبه، تناول أحمد الصالح، الشريك المؤسس لنظام إيبوت، والمنتج لمعرض الصناع الكويتي، في كلمته، موضوع الاستدامة الاقتصادية من خلال الابتكار، وأشار إلى أن الاقتصاد هو نتيجة جمع عدة مدخلات معاً، وهي المعرفة والابتكار واكتساب المهارات، حيث إن التعليم يساعدنا على التفكير بالشكل الصحيح، ويدفعنا للابتكار والإبداع.

تكريم

كما شهد اليوم الثاني، تكريم فريقي مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع، لحصولهما بجدارة على المركزين الأول والثاني في المسابقة الوطنية للروبوت FLL 2019، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في إمارة أبوظبي.

والتي شارك فيها مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، انطلاقاً من حرص المؤسسة على رعاية وتأهيل الموهوبين للمشاركة في المسابقات الإقليمية والعالمية الخاصة بالروبوت والذكاء الاصطناعي، وتحقيق مراكز متقدمة عالمياً.

وتم على هامش المعرض، توقيع عدد من مذكرات التفاهم، انطلاقاً من حرص المؤسسة على توطيد أواصر التعاون، وإيماناً منهم بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة والاستفادة من خبرات المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز البحوث في جميع المجالات، ما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ويرسخ قواعد الابتكار في المجتمع.

تفاهم

وقع الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، ممثلة بالدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي، يمثلها الدكتور يوسف العساف رئيس الجامعة.

بالإضافة إلى توقيع مذكرة مع جائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي للابتكار والتفوق العلمي، يمثلها الشيخ خالد بن طناف المنهالي، الأمين العام للجائزة، وكلية بوليتكنك أبوظبي التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، يوقع عنها الدكتور علي سيف النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني، باقة متميزة من ورش العمل والأنشطة والعروض التفاعلية والمسابقات الترفيهية والثقافية وتوزيع الجوائز.