عرض على واجهة برج خلــيفة يحتفـي بالمبتكريـن

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز محمد بن راشد للابتكار أمس، لقاء للاحتفاء بالمبتكرين، بالتزامن مع اختتام فعاليات شهر الإمارات للابتكار، في ساحة برج خليفة بدبي.

والذي شهد تنظيم أكثر من 1000 فعالية، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وممثلي المجالس التنفيذية في الإمارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء من القطاع الخاص ووسائل الإعلام.

وشهد اللقاء تقديم عرض مبتكر على واجهة برج خليفة بدأ بشعار شهر الإمارات للابتكار «الابتكار يبدأ بك»، وعرضاً تفاعلياً لأهم محطات شهر الإمارات للابتكار وصوراً عكست أجواء الفعاليات التي تم تنظيمها في كل إمارات الدولة.

منهج عمل

وأكدت معالي عهود الرومي أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز الابتكار وتحويله لمنهج عمل وثقافة مجتمع، ويمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وكل فئات المجتمع.

مشيرة إلى أن شهر الإمارات للابتكار أصبح منصة لتحفيز الابتكار وإلهام أصحاب المواهب والعقول لتقديم تجارب تسهم في تطوير الحلول للتحديات، مشيدة بجهود المجالس التنفيذية في إمارات الدولة واللجنة التنسيقية لشهر الإمارات للابتكار وبمبادرات الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وبالدور الفاعل والمهم لوسائل الإعلام في نقل وتغطية الفعاليات ما كان له الأثر الأكبر في إنجاح هذا الحدث الوطني.

تطبيقات واقعية

في السياق ذاته، قالت هدى الهاشمي إن شهر الإمارات للابتكار شهد تنظيم أكثر من 1000 فعالية متنوعة خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير، في كل إمارات الدولة، تحت إشراف المجالس التنفيذية وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والطلاب والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع.

وأشارت الهاشمي إلى أن فعاليات الشهر شهدت عرض الكثير من الابتكارات المتنوعة والمتخصصة التي قدمت حلولاً لأهم التحديات، ومهدت لتحقيق أهداف الشهر في الانتقال من مرحلة تشكيل ثقافة الابتكار إلى مرحلة تطبيق الابتكارات على أرض الواقع.

أفكار خلاقة

من جهتهم أعرب مسؤولو اللجان التنسيقية لشهر الإمارات للابتكار في إمارات الدولة عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات الشهر الذي شكل فرصة للمبتكرين من الطلاب والموظفين وأفراد المجتمع لعرض أفكارهم وابتكاراتهم، والتعرف على أحدث الابتكارات. وأكدوا أن فعاليات هذا العام تميزت بالمحتوى النوعي والأفكار الخلاقة، وقدمت لأفراد المجتمع رسالة متكاملة عن أهمية الابتكار في صناعة مستقبل أفضل.

ابتكارات متخصصة

يذكر أن فعاليات شهر الإمارات للابتكار نظمت على أربع مراحل توزعت على إمارات الدولة، إذ بدأت في أبوظبي في الفترة من 1 -7 فبراير، ثم في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين في الفترة من 8 - 14 فبراير، وانتقلت إلى رأس الخيمة والفجيرة في الفترة من 15 إلى 21 فبراير، لتختتم الفعاليات في دبي في الفترة من 23 إلى 28 فبراير.

وشهدت الفعاليات تنظيم معارض للابتكارات وجلسات علمية وورش عمل شارك فيها أفراد المجتمع من طلبة وباحثين ومبتكرين، وقدمها نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات، وتميزت الحلول والابتكارات بالتخصصية ومعالجتها لأبرز التحديات، مثل الابتكارات الخاصة بالأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات.

كما شهدت الفعاليات عقد عدد من المحاضرات العلمية بمشاركة خبراء وعلماء وأكاديميين من مختلف المؤسسات العلمية في الدولة، هدفت إلى الوصول لكل فئات المجتمع وتعزيز ثقافة الابتكار في أوساطه.

اختراعات الشباب

وشهدت فعاليات شهر الإمارات للابتكار تنظيم عروض لاختراعات الطلاب والشباب التي عكست ابتكاراتهم في مجالات متعددة مثل الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنتاج الطاقة المتجددة، فضلاً عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتكنولوجيا الفضاء.

كما شهد شهر الإمارات للابتكار تنظيم فعاليات مشتركة، أهمها منصة الابتكار الموحدة التي قدمت مجوعة من أفضل الابتكارات، فيما عاد «فلاح» الطائرة من دون طيّار التي ترمز لطائر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لينقل صوراً حية للفعاليات الكبرى في مختلف إمارات الدولة، وشهد افتتاح شهر الإمارات للابتكار استعراضات «سكاي دايف دبي» في سماء كل إمارة.