إعلان الفائزين في «هاكاثون دبي الصحي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، خلال مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار عن الفائزين الثلاثة بمسابقة هاكاثون دبي الصحي الذي نظمته الهيئة لأول مرة على مستوى القطاع الطبي في الدولة ضمن أعمال منتدى دبي الصحي منتصف شهر يناير الماضي.

وتنافس في هذه المسابقة مجموعة من الطلبة المبتكرين من داخل وخارج الدولة تم تقسيمهم إلى عدة فرق، حيث فاز في المركز الأول فريق سيلفر ليفينغ لابتكاره تطبيقاً يمكن أطباء الصحة النفسية من متابعة وتقييم وتشخيص الحالات المرضية عن بُعد، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية من متابعة مدى التزام المرضى بالتعليمات والإرشادات الطبية والبرنامج العلاجي بشكل عام.

كما فاز في المركزين الثاني والثالث كل من فريق ليب وفريق ريهابيفي لابتكارهم تطبيقات ذكية تساعد مرضى فئة الصحة البدنية على استخدام الواقع المعزز والتعليم الآلي وإنترنت الأشياء بحيث يتمكن الأشخاص من الوصول إلى وسائل الراحة من حولهم والتحرك بحرية والمساعدة على تأهيل المرضى بشكل مؤقت أو دائم.

وقامت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، بتوزيع الجوائز المالية على الفائزين الثلاثة، بمنصة صحة دبي للابتكار بمنطقة السيتي ووك.

وقالت الدكتورة تريم إن هاكاثون دبي الصحي جاء ضمن الجهود والمساعي التي تقوم بها الهيئة لدعم مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.