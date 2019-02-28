عمار النعيمي: المواطن محور التنمية وأداة تحقيق النمو والازدهار

المصدر: عجمان - وام

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على سير العمل بمجمع «المنتزي» السكني الذي يشمل تنفيذ 761 فيلا من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان، وآخر مستجدات المشروع والتطورات التي طرأت عليه وأعمال البناء والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو مليار درهم ويعد الأكبر في إمارة عجمان، ومن المتوقع إنجازه في نهاية عام 2020.

وقال: «إن برنامج زايد للإسكان يسعى من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية إلى العناية بشؤون المواطنين والعمل المخلص لتوفير أفضل الخدمات والبنية التحتية للتخفيف عن المواطن في تأسيس وبناء منزل له وتوفير بيئة مثالية للنهوض بالوطن والمواطن باعتباره محور عملية التنمية وأداة تحقيق النمو والازدهار».

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه أمس لمجمع المنتزي رافقه فيها معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وفريق العمل المشرف على المشروع وعدد من المسؤولين.

وأكد النعيمي إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا تجاه أبناء الوطن والأسرة الإماراتية.