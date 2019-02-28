حامد بن زايد وسلطان بن خليفة والشيوخ يحضرون أفراح بن هميلة المزروعي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي؛ بمناسبة زفاف مسلم أحمد مسلم بن هميلة المزروعي إلى كريمة جمال مسلم مكتوم بن هميلة المزروعي.

وحمد جمال مسلم بن هميلة المزروعي إلى كريمة محمد مكتوم بن هميلة المزروعي، ومكتوم جمال مسلم بن هميلة المزروعي إلى كريمة أحمد محمد مكتوم بن هميلة المزروعي. كما حضر الحفل.. الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعيان القبائل ولفيف من الأهل والأصدقاء.