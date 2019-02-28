ولي عهد الفجيرة يكرّم الفائزين بجائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع»

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدعم الصناعات الإبداعية الفكرية، وتوفير البيئة المحفزة لجميع الأنشطة الثقافية في الفجيرة، وترسيخ أسس المجتمع القائم على المعرفة والإبداع، لافتاً إلى أهمية توسيع حضور الشباب في المشهد الثقافي العربي.

وذلك متابعة لنهج رموز الثقافة والفكر والاستفادة من تجاربهم الغنية بالمعرفة. جاء ذلك خلال تكريم سموه، أمس، الفائزين الأوائل في الدورة الأولى من «جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع» بفروعها السبعة، التي أقيم حفل الإعلان عن جوائزها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والدكتورة إيناس عبد الدايم.

وزيرة الثقافة المصرية، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة. وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة المبادرات التي تعزز المنتج الثقافي الإماراتي والعربي والارتقاء بهما على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإشراك كل عناصر المجتمع في مؤازرة خطط التنمية الثقافية.

مشيداً بجهود القائمين على «جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع» وبدور هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في الارتقاء بالمنتج الثقافي على أسس ومعايير مبتكرة.

ونيابةً عن الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ألقى محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، كلمة أعلن خلالها عن تأسيس دار راشد للنشر على أن تكون باكورة أعمالها لنتاج الجائزة.