خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزّون الرئيس المصري في ضحايا حريق القطارات

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحريق الذي اندلع أمس، في محطة القطارات الرئيسة بميدان رمسيس في العاصمة القاهرة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبّروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في ضحايا الحريق الذي اندلع، أمس، في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس في العاصمة القاهرة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب سموه، في برقيته، عن خالص تعازيه و صادق مواساته للرئيس المصري في ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يرحمهم، و أن يغفر لهم، و أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

أيضاً بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة برقيات تعزية مماثلة إلى الرئيس المصري.