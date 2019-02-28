تكريم الفائزين والمحكّمين والمشاركين بمسابقة الشيخة هند للقرآن

المصدر: دبي - البيان

كرّم المستشار إبراهيم محمد بوملحه، رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، أعضاء لجنة التحكيم في التصفيات التمهيدية والتصفيات النهائية والفائزين بفروع المسابقة وجميع المشاركين في التصفيات النهائية.

كما تم تكريم الجهات المتعاونة مع الجائزة لتسيير أيام المسابقة ونقل صورتها إلى العالم، حيث تم تكريم قناة نور دبي الفضائية وبلدية دبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالدولة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للمسابقة في دورتها العشرين (1440هـ - 2019م) بقاعة جمعية النهضة النسائية بدبي، بحضور المستشار إبراهيم بوملحه، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الجهات المتعاونة مع الجائزة في إنجاح فعاليات المسابقة وأولياء أمور المتسابقين المشاركين في المنافسات وأعضاء لجنة التحكيم وجمع من المهتمين بفعاليات الجائزة.

وافتتح الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم، تلاها المتسابق جميل أحمد جاهر الدين من المشاركين في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، ثم عرض فيلم أرشيفي يوثق للمسابقة منذ بداياتها قبل عشرين عاماً ومراحل تطورها إلى أن وصلت إلى هذه الدورة، وهي الدورة العشرون.

ثم ألقى أحمد الزاهد، عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام، كلمة الجائزة نيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحة، رئيس اللجنة المنظمة، قال فيها إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم شجرة مباركة نمت على أرض الإمارات.

بعدها تابع الحضور فيلماً تسجيلياً عن راعية المسابقة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم.