«الاتحادية للموارد البشرية» تستعرض إنجازاتها ومشروعاتها الاستراتيجية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

استعرض التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية 2018 الذي أصدرته مؤخراً، آخر مستجدات مبادراتها ومشروعاتها الاستراتيجية التي أطلقتها.

وواصلت العمل بها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنشطة والإنجازات والمبادرات الداخلية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، كما اشتمل أيضاً على ملخص تنفيذي باللغتين العربية والإنجليزية لجميع الأنشطة والمبادرات وسير العمل فيها.

ودأبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على نشر إنجازاتها السنوية، في تقارير خاصة، توثق لمرحلة مهمة، بالكلمة والصورة، وذلك من منطلق ترسيخ مبدأ المشاركة والشفافية، وحتى تشكل مصدراً موثوقاً للمعلومة، ومرجعاً لجمهور المتعاملين والمهتمين والمختصين والباحثين في مجالات الموارد البشرية وتنمية رأس المال البشري.

وتطمح الهيئة من خلال هذا الإصدار إلى النهوض المستمر بالأداء ومواجهة تحديات الارتقاء به، وتحقيق أهدافها ومبادراتها ومتابعة أنشطتها والنهوض بها، للوصول إلى أرقى مستويات الأداء الوظيفي، وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع التطورات والمستجدات المتسارعة لقطاع الموارد البشرية على الساحة العالمية.

ويأتي نشر التقرير وإتاحته للجمهور من منطلق ترسيخ مبدأ المشاركة والشفافية، ليشكل منبعاً للمعلومة يتسم بالمصداقية والواقعية، ومرجعاً لذوي الاختصاص، إذ يمكن الرجوع إلى جملة البرامج والسياسات والأنظمة والدراسات والمبادرات.

«بياناتي»

وأكد التقرير أن عدد معاملات وإجراءات الموارد البشرية التي نفذها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية خلال العام الماضي، عبر نظام «بياناتي»، البوابة الذكية لإجراءات الموارد البشرية الاتحادية بلغ قرابة 906 آلاف إجراء، 709 آلاف إجراء منها كانت لتقديم الإجازات على اختلافها، وأكثر من 72 ألف رسالة لمن يهمه الأمر، و84 ألف تحديث للبيانات الشخصية، و11607 بطاقات ما قصرت تم إرسالها، و6364 خطة تطوير فردية تم رفعها على النظام.

كما شهد العام الماضي إطلاق مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية الذي أطلقته «الهيئة» في العام 2018 أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية والحيوية المنضوية تحت مظلة نظام «بياناتي».

وأورد التقرير أنه منذ إطلاق تطبيق الهيئة الذكي تم تحميله أكثر من 40 ألف مرة من قبل موظفي الحكومة الاتحادية والجمهور كما بلغت معاملات وإجراءات الموارد البشرية المنفذة عبره قرابة 97 ألف إجراء، منها 19 ألفاً و500 إجراء العام الماضي، كما تضمن 55500 طلب إجازة وإذن خروج من موظفي الحكومة و17 ألف رسالة لمن يهمه الأمر.

كما قدم فريق الاستشارات القانونية 9100 استشارة منذ تشكيله عام 2010 منه 2153 استشارة العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مركز الاتصال الموحد تلقى 30 ألفاً و661 اتصالاً من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية وجمهور المتعاملين .