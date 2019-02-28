محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية الكورية متميزة

المصدر: سيؤول ـــ وام

استقبل مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الصديقة أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الكورية متميزة ومتنامية ونتطلع دائماً إلى مزيد من التطوير لهذه العلاقات.وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية ــ لدى وصوله والوفد المرافق إلى ساحة «البيت الأزرق» في سيؤول.

ــ حيث بدأت المراسم بأخذ صورة مع الرئيس الكوري وأطفال بالزي التقليدي الكوري، تلا ذلك عزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، ثم تفقد سموه يرافقه الرئيس الكوري ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

ثم صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين الكوريين الذين رحبوا بزيارة سموه إلى بلادهم.

فيما صافح الرئيس الكوري الوفد المرافق لسموه والذي يضم كلاً من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم .

ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية.

والتقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الكوري صور مع مجموعة من الطلبة الكوريين الذين ارتدوا الزي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة للإعراب عن مدى سعادتهم وترحيبهم بزيارة سموه إلى كوريا.

وسجل سموه كلمة في سجل الضيوف أعرب خلالها عن سعادته بزيارة كوريا البلد الصديق والتعرف عن قرب على ثقافتها وتقاليدها وحضارتها العريقة.

وقال سموه: «سعدت بلقاء فخامة الرئيس مون جيه إن، في إطار العمل المشترك على دفع علاقاتنا إلى الأمام على المستويات كافة.. أقدر عالياً صداقته وحكمته وأثمن العمل معه.. العلاقات الإماراتية - الكورية متميزة ومتنامية ونتطلع دائماً إلى مزيد من التطوير لهذه العلاقات».