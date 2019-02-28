محمد بن زايد والرئيس الكوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

المصدر: سيؤول ـــ وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، أمس.

في البيت الأزرق بسيؤول توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، شملت مجالات منع الازدواج الضريبي والحوار الاستراتيجي والسياحة والزراعة الذكية والبيئة،.

إضافة إلى التعاون الاستثماري والصناعي، وتعزيز مفاهيم الإنتاج الأنظف وتطبيقاتها والمدينة الهيدروجينية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاقه إلى مجالات أشمل تحقق مصالحهما المتبادلة.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها البلدان اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، وقعها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ومن الجانب الكوري وقعتها كانج كيونج - هوا وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، ومذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الخاص بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونظيرتها الكورية وقعها معالي الدكتور أنور قرقاش ووزيرة خارجية كوريا.

كما تضمنت مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا، وقعها معالي الدكتور أنور قرقاش، ومن الجانب الكوري وقعها وزير الثقافة والرياضة والسياحة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة الذكية وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ووزير الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكوري.

إضافة إلى مذكرة بين وزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الكوري للإنتاج الأنظف بشأن تعزيز مفاهيم الإنتاج الأنظف وتطبيقاته البيئية، وقعها معالي الدكتور ثاني الزيودي، ورئيس المركز الكوري للإنتاج الأنظف.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها البلدان أيضاً مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، بشأن التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار، وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ووزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا.

ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا للتعاون الصناعي والاستثماري في مجال «مدن الهيدروجين» وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ووزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا.

ومذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي ومركز الإنتاج الوطني الكوري للنظافة، بشأن تعزيز ممارسات وتطبيقات إعادة تدوير النفايات، وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ورئيس مركز الإنتاج الوطني الكوري للنظافة.