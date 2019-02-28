منصور بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة دبي للنقل المستدام

المصدر: دبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم صباح أمس، المؤسسات والشركات والأفراد الفائزين في الدورة الـ 11 لجائزة دبي للنقل المستدام، إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتحفيز القطاعين العام والخاص على المساهمة في تقليل الازدحام المروري والمحافظة على البيئة.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله إلى مقر الحفل في مركز دبي التجاري العالمي، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم شاهد سموه والحضور فيلماً عن جائزة دبي للنقل المستدام، سلط الضوء على جهودها في تعزيز الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية من خلال ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل لها، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة باعتبارها تشكل مستقبل الإنسان وبيئته الصحية، مع ترسيخ مفهوم النقل الجماعي للحد من البصمة الكربونية.

كما عرض الفيلم مسيرة تطور الجائزة والنمو المستمر في الفئات وعدد المشاركات والمكرمين والحضور والمواضيع التي ناقشتها.

وبعدها ألقى دان امان المدير التنفيذي لشركة كروز أوتوميشن، كلمة استعرض فيها مستقبل التنقل ذاتي القيادة الذي يعود بالفائدة على الإنسان والاقتصاد والموارد الطبيعية، إضافة إلى الوقت والمال، ويتوقع أن يبلغ حجم التوفير والإيرادات الاقتصادية لتطبيق استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في المدينة إلى رحلات ذاتية القيادة وبدون سائق بحلول عام 2030.

قرابة 22 مليار درهم، مشيراً إلى أن 2.1 مليون حادث سيارة سنوياً ينجم عن خطأ بشري، كما أن الإنسان يخسر من وقته ما يصل إلى أسبوع كامل أو ما يعادل 186 ساعة سنوياً وهو عالق في الازدحام المروري.

وبعد ذلك كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه مطر الطاير، الفائزين في فئات الجائزة المختلفة، حيث فازت موانئ دبي العالمية بالمركز الأول في فئة إدارة التنقل، وذلك عن مبادرة النقل الذكي المتميزة من حيث التخطيط والتنفيذ والتأثير الإيجابي في التقليل من الازدحام ورفع كفاءة استخدام شاحنات نقل البضائع.

وحصلت شركة «كار للنقليات» التابعة لمجموعة شركات «أي دبليو الرستماني»، على المركز الثاني عن مبادرة استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز عمليات النقل اللوجستي. وحلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ثالثاً عن مبادرة تشجيع ممارسات التنقل عبر المشي واستخدام الدراجات الهوائية من خلال توفير المرافق والبيئة الملائمة.

وفي «فئة السلامة للتنقل» فازت بلدية دبي بالمركز الأول عن مشروع التنقل الذكي لأسطول مركبات البلدية.

وجاءت في المركز الثاني دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي، عن منظومة متطورة ومتكاملة لتحقيق السلامة المرورية على الطرق.

كما كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، دائرة النقل في أبوظبي الفائزة بالمركز الأول في فئة الحفاظ على البيئة عن مبادرة النقل الأخضر التي تنطوي على استخدام السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة. وحصلت موانئ دبي العالمية على المركز الثاني عن مبادرة تحسين محرك الشاحنة في مرفاع رصيف الميناء، بينما حلت بلدية دبي ثالثاً عن نظام إدارة النفايات المستدامة في إمارة دبي.

وفي فئة المبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم، فاز مركز المستقبل للتأهيل بالمركز الأول عن التطبيق الذكي لتعقب حركة الحافلات.

وكرم سموه الفائزين في فئة الجوائز الخاصة، حيث فازت الصحفية نيلانجانا جوبتا من صحيفة خليج تايمز بجائزة أفضل إعلامي، وفاز كل من جهينة خالدية، وأحمد صوالحة، وسعيد محمود، ورنا عفيفي، من بوابة العين الإخبارية بجائزة أفضل فريق عمل إعلامي.

وفي فئة أفضل بحث أكاديمي فاز بجائزة المركز الأول سليمان الزهير من جامعة الإمارات العربية المتحدة عن بحث بعنوان: «إنتاج وقود الديزل الحيوي من الطحالب»، وحصل خالد حمد من جامعة الشارقة على المركز الثاني عن بحث بعنوان: «تطوير تقييم الأرصفة الخضراء في الإمارات».

وذهبت جائزة المركز الثالث إلى مريم محمد الحمودي من جامعة الشارقة عن بحث يتعلق بتقييم ونمذجة السلامة المرورية للمشاة في إمارة الشارقة. وشمل التكريم الفائزين في فئة أفضل مشروع طلابي، حيث فازت كل من إسراء محمد طالب العاني، وتسنيم محي الدين العماري، وفرح ماهر خليفة، من جامعة الشارقة بالمركز الأول عن نظام تكاملي هجين ومستدام في عبارة النقل البحري.

وحلت ثانية عائشة حسن عبيد الشحي من الجامعة البريطانية في دبي، عن مبادرة تطوير مؤشر الأولوية لتنفيذ نظام إنارة الشوارع للطرق الاتحادية في دولة الإمارات، وذهبت جائزة المركز الثالث لكل من محمد عامر محمد المدفع، وهزاع أحمد محمد العلي، وخليفة يوسف محمد الزرعوني، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في الشارقة، عن مشروع جهاز إشارة عبور المشاة للمعاقين بصرياً.

وفاز بجائزة سفير الاستدامة تشيثيراي بون سيلفان من جامعة كيرتن ـ دبي، حيث تتنوع مساهماته في مجال البيئة والحفاظ على الموارد البيئة، وفازت جامعة الشارقة بأفضل جهة أكاديمية داعمة للاستدامة.

كما كرم سموه أعضاء لجنة تحكيم الجائزة برئاسة حمدان الشاعر، كما شمل التكريم المؤسسات والشركات الراعية للدورة الحادية عشرة لجائزة دبي للنقل المستدام.

وأكد مطر الطاير نجاح جائزة دبي للنقل المستدام، خلال دوراتها السابقة في نشر وترسيخ الوعي لدى الأفراد والمؤسسات وحثهم على ابتكار حلول عملية لإثراء منظومة النقل المستدام وتعميمه داخل المجتمع، وزيادة إنتاجية الأفراد والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية للأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن الدورة الـ 11 للجائزة تلقت 129 مشاركة موزعة على 4 فئات رئيسة، وست فئات خاصة.

تقييم

أوضح مطر الطاير: «أنه يتم تقييم جميع الطلبات المقبولة والمطابقة لشروط الجائزة من قبل لجنة التحكيم بناء على معايير تقييم دقيقة وتفصيلية ووفقاً للأوزان والدرجات المعتمدة مسبقاً لكل من المعايير الرئيسة والمعايير الفرعية.

، وذلك لضمان الدقة والموضوعية والعدالة في التقييم لجميع الطلبات الخاضعة للتقييم، لافتاً إلى أن الطلبات المشاركة خضعت لدورة تقييم تبدأ بمرحلة تلقي طلبات المشاركة وفحصها والتأكد من اكتمالها وتنتهي برفع نتائج التقييم النهائية».