«بلدية أبوظبي» توسّع مسطحاتها الخضراء بـ 149 مشروعاً

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عزمها تنفيذ مشاريع تستهدف توسيع خريطة المسطحات الخضراء، بـ149 مشروعاً تتضمن إنشاء 66 حديقة وعدد 53 ساحة ألعاب أطفال و30 مشروعاً للزراعة التجميلية، على مستوى جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، ويتوقع إنجازها خلال الخمس سنوات المقبلة (2023).

جاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع التشجير الـ 39 في حديقة ياس، الذي افتتحها أمس سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والجمهور.

وقال محمد راشد بن لجرد، رئيس فريق التخطيط والبرمجة في بلدية مدينة أبوظبي: إن «فعاليات أسبوع التشجير هذا العام تركز على تعزيز علاقة الشراكة مع فئات المجتمع من أجل تحقيق معايير السلامة والحفاظ على الزراعة والحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء».

وأوضح أنه من خلال دراسات البلدية وطلبات الجمهور تبين احتياج مدينة خليفة لـ9 حدائق، ومدينة محمد بن زايد 4 حدائق، ومدينة شخبوط 12 حديقة ومناطق البر الرئيسي 34 حديقة، مشيراً إلى وجود 25 مشروعاً يشمل تلك الحدائق، ويشمل المشروع الواحد أكثر من حديقة.

وأشار إلى وجود مشاريع للزراعة التجميلية على عدة طرق تضمن 30 مشروعاً خلال 5 سنوات مقبلة، وفقاً لخطة حيث ستضفي طابعاً جمالياً لمدينة أبوظبي لتكون بين أكثر المدن جمالاً في العالم.

وأكد حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة، خلال كلمة له، استمرار بلدية مدينة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين في دعم متطلبات واستحقاقات النهضة الزراعية في وطننا وإيجاد البيئة الخضراء المستدامة.