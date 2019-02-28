تخريج أعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي

المصدر: دبي - البيان

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي حفل تخرُّج لأعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي بمناسبة اختتام البرنامج التدريبي الأول للجنة الذي عقده المكتب بالتعاون مع المعهد الملكي للعلاقات الدولية «إيغمونت»، وهو من أشهر المعاهد البحثية المتخصصة على مستوى العالم.

وركز من خلال مجموعة من ورشات العمل والمحاضرات النظرية والتدريبات العملية على أحدث أساليب واستراتيجيات الاتصال الفعّال في مختلف المواقف ومع توظيف شتى الوسائل الحديثة التي تكفل نجاح عمليات الاتصال وضمان تأثيرها الإيجابي، لا سيما فيما يتعلق بالموضوعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتناول التدريب، الذي جاء في إطار خطة العمل الشاملة التي أعدها المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتفعيل دور اللجنة وتأكيد إسهامها الإيجابي في إيصال رسالة دبي إلى العالم، مجموعة من الموضوعات المهمة مثل أساليب التفكير الاستباقي، وعوامل نجاح الاتصال الفعّال على المستوى الاستراتيجي، وكيفية التعاطي بكفاءة من المتغيرات العالمية المحيطة.

وما يتطلبه ذلك من توسيع نطاق التأثير وتأكيد القدرة على استيعاب كل المتغيرات بكل ما تحمله من تأثيرات محتملة سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، والتعامل معها من ناحية الاتصال بأسلوب يكفل تعظيم الجوانب الإيجابية فيها بما يعين تحقيق الأهداف الحيوية المنشودة خلال المرحلة المقبلة.

تعاون

وأعربت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن تقديرها للتعاون الكبير من جانب أعضاء اللجنة في ضوء استيعاب الأهداف الاستراتيجية المنشودة من وراء مشاركة كل منهم في تحقيق مقاصد اللجنة التي تصب في تعزيز صورة ومكانة دبي على الساحة الدولية، بما يمثله أعضاء اللجنة، كل في موقعه، من قيمة كونه مسؤولاً ضمن أحد القطاعات الحيوية الرئيسة في الإمارة.

مؤكدة أن جوهر عمل اللجنة يقوم على أساس تكامل الأدوار وتضافر الجهود نحو بلوغ المدى المأمول من التأثير في إبراز إنجازات دبي وخططها الطموحة ومساعيها الرامية إلى تحقيق الخير والسلام والرفاه ليس فقط محلياً ولكن عالمياً أيضاً.

وأكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن عمل اللجنة يقوم بصورة أساسية على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وحرص سموه أن يكون الحوار الإيجابي الفعّال ركيزة لمد المزيد من جسور التعاون وتعزيز روابط دبي والإمارات مع دول العالم وشعوبه ومؤسساته، بما يمهد له ذلك من فرص لاكتشاف فرص النمو والتطور، ورصد مزيد من المقومات التي تؤكد استمرار المنحنى الصاعد لمؤشرات النجاح والتميز لوطننا الغالي.

تعزيز

وحول البرنامج التدريبي الذي خاضه أعضاء اللجنة في مقر معهد إيغمونت في العاصمة البلجيكية بروكسل، قالت: «البرنامج يأتي في إطار تعزيز قدرات الاتصال الحكومي في دبي والحرص على الاطلاع على أنجح التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال.

وهو من ثمار التعاون البناء الذي يحرص المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تفعيله مع مجموعة من أرقى وأهم المؤسسات والمعاهد الدولية المتخصصة، وهو ما نهدف من خلاله إلى تعزيز قدرات الاتصال الحكومي واستراتيجياته لدى أعضاء اللجنة وهم نخبة من قيادات الصف الأول في دبي، التزاماً من جانبنا بإمدادهم بأدوات واستراتيجيات الاتصال التي يمكنهم الاستعانة بها خلال مشاركتهم في المحافل الدولية المختلفة».

جهود

من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي عن تقديرهم للمكتب الإعلامي لحكومة دبي وما يقوم به من جهود هدفها تقديم أفضل أوجه الدعم للجنة بما يعين أعضاءها على المشاركة بصورة ملموسة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لها، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل عملية التطوير في دبي.

وما تستدعيه من قدرة كبيرة على توصيل صورة واضحة إلى العالم حول إنجازات دبي في شتى المجالات وما تصبو إليه من إضافات جديدة تعزز رصيدها من النجاحات التي تتخطى في تأثيرها الإيجابي حدود المحلية إلى نطاق عالمي أوسع وأشمل، لا سيما في ضوء المبادرات والمشاريع العالمية التي لا تتوقف دبي عن إطلاقها وتنفيذها بما تحمل من أهداف نبيلة عديدة هدفها منح الناس حول العالم فرصة في حياة أفضل وغد حافل بالأمل.

وقد حاضر خلال البرنامج التدريبي الذي عقد بمقر معهد «إيغمونت» في بروكسل، نخبة من الخبراء والمسؤولين البارزين الذين استعرضوا خلال التدريب دروساً مستفادة اكتسبوها عبر المناصب الدولية العديدة التي تقلدوها.

منى المرّي: تعزيز قدرات الاتصال الحكومي عبر الاطلاع على أنجح التجارب العالمية

نموذج رائد

أكد يوهان فيربيكي، المدير العام للمعهد الملكي للعلاقات الدولية «إيغمونت» بروكسل، أن دبي تقدم نموذجاً رائداً في الاهتمام بتطوير قدرات ومهارات الاتصال الاستراتيجي لدى مسؤوليها، تماشياً مع المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها دبي والإمارات.

مشيراً إلى أن التدريب كان فرصة طيبة للقاء مجموعة من القيادات الشابة المتميزة التي تقدم قدوة في مدى الوعي بالمتغيرات العالمية وما تتطلبه من حسن استعداد لمواكبتها، معرباً عن سعادته بهذا التعاون الذي جمع بين معهد إيغمونت والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتطلعه لتوسيع دائرة هذا التعاون من خلال برامج أخرى مقبلة.