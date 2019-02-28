«أبوظبي للتنمية» يدعم نادي الابتكار في «التقنية العليا»

المصدر: أبوظبي - وام

قدم صندوق أبوظبي للتنمية دعماً مالياً لنادي الابتكار التابع لكليات التقنية العليا للطلاب بأبوظبي وذلك بهدف تعزيز ثقافة الابتكار، وإعداد جيل من الطلبة المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

تأتي هذه المساهمة بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار ودعماً لقطاع التعليم العالي في الدولة من خلال توفير الاحتياجات الضرورية للارتقاء بأداء طلاب الجامعات من النواحي العلمية والتكنولوجية.

مستلزمات

وتعمل مساهمة الصندوق على دعم انطلاق النادي من خلال تزويده بالمستلزمات والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تعزز من فرص الطلبة في تطبيق مهاراتهم وخبراتهم العلمية بهدف تنفيذ أفكار ومشاريع ابتكارية، حيث تهدف كليات التقنية بأبوظبي من تأسيس نادي الابتكار إلى خلق مساحة إبداعية للطلبة من مختلف التخصصات.

وأكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية حرص الصندوق على أداء مسؤوليته المجتمعية وتقديم كل أشكال الدعم للمساهمة الفاعلة اتجاه قضايا المجتمع المحلي، خصوصاً تلك المتعلقة بدعم برامج العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي للطلبة داخل دولة الإمارات.

تكاتف

من جانبه، ثمن الدكتور عادل العامري نائب مدير كليات التقنية العليا للاستراتيجية والمستقبل، هذه المبادرة المتميزة من صندوق أبوظبي للتنمية، والتي تعكس أن التعليم شأن مجتمعي وضرورة تكاتف الجهود لدعم إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينهم على مستوى الإبداع والابتكار ليكونوا قادة متخصصين في المستقبل.

مشيراً إلى أن نادي الابتكار في كليات التقنية بأبوظبي سيستفيد منه نحو 2800 طالب، حيث سيمثل مساحة تفاعلية للطلبة لإنجاز مشاريع مبتكرة مرتبطة بواقع احتياجات مؤسسات العمل.