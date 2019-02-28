إطلاق معيار جديد لتصنيف المنشآت الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت دائرة الصحة في أبوظبي، عن إطلاق معيار جديد لتصنيف المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي ضمن فئتين رئيسيتين فيما يخصّ خدمات الطوارئ هما: أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجل وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين مخرجات القطاع الصحي في الإمارة.

وأكدت الدائرة أنها قامت بترخيص 8 أقسام للطوارئ توزعت على مختلف المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في الإمارة، وذلك وفق معايير الجودة والسلامة التي أقرتها في وقت سابق العام الماضي، مشيرة إلى أن التحديثات الأخيرة جاءت بهدف تسهيل حصول المريض على الرعاية الصحية الطارئة اللازمة في المنشآت الصحية وفقاً لحالته الصحية.

وذلك بما يتماشى مع جهود الدائرة المتواصلة لضمان خدمات آمنة وفعالة للمرضى في الإمارة. وتم بموجب المعيار إعادة تعريف وتصنيف أقسام الطوارئ السابقة إلى قسمين هما: فئة قسم الطوارئ وفئة مركز الرعاية العاجلة.

وقال محمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر مستشفى «كليفلاند كلينك أبو ظبي»: «نلتزم في دائرة الصحة أبوظبي بضمان تمتع سكان الإمارة بمنظومة رعاية صحية متكاملة».