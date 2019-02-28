ولي عهد عجمان يحضر أفراح السعيدي والشرفاء

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حفل الاستقبال، الذي أقامه محمد عبدالرحمن السعيدي- مساء أمس- بمناسبة زفاف نجله «بدر» إلى كريمة عبدالله أمين الشرفاء، وذلك بقاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان.

حضر الحفل إلى جانب سموه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد.