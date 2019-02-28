ملتقى «مجتمعي» يرسّخ التسامح نهج حياة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أمس، النسخة الثانية من ملتقى الجهات الاجتماعية في إمارة أبوظبي «مجتمعي»، الذي يعد من المبادرات التي تنفذها الدائرة وتجمع الجهات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، لاستعراض الأفكار والمبادرات التي تُعنى بتطوير وتحسين نمط الحياة لمجتمع إمارة أبوظبي.

وجاءت النسخة الثانية من الملتقى الذي استضافته «منارة السعديات»، تحت عنوان «التسامح المجتمعي»، وحضره أكثر من 100 من قيادات وموظفي الجهات المجتمعية، إضافة إلى موظفين من وزارة التسامح، حيث تضمن الملتقى جلسة عصف ذهني، للخروج بأفكار ومبادرات ومشاريع معنية بالتسامح، تنفذها الدائرة .

إضافة إلى الجهات التي تعمل ضمن قطاع تنمية المجتمع. وقال الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع: «انطلاقاً من إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، العام 2019 «عام التسامح»، تم تنظيم الملتقى حول التسامح، ليشكل منصة حوارية تفاعلية تمكّن الجهات الاجتماعية من طرح أفكارها ومبادراتها ورؤيتها، وتنفيذ هذه المبادرات خلال عام التسامح.