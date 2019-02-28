انتعاش في المشروعات الإنشائية لقطاع الطاقة بالإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «جلوبال ري إنشورينس» البريطانية أن سوق الإنشاءات الخاصة بقطاع الطاقة في دولة الإمارات تقف على أعتاب انتعاش كبير خلال العام الجاري، نتيجة المشروعات العديدة التي تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لإنشائها هذا العام بعد عام مربح في 2018.

ونشرت المجلة تقريراً أمس على موقعها الشبكي بعنوان: «الحياة تدبّ في سوق الإنشاءات الخاصة بقطاع الطاقة في الإمارات».

واستعرض التقرير عدداً من أبرز المشروعات الإنشائية التي تخطط «أدنوك» لإنشائها في 2019، ومنها أكبر مصفاة للبتروكيماويات على مستوى العالم، إلى جانب مصنع لإنتاج البتروكيماويات، موضحاً أن المشروعات من هذه النوعية عززت بوادر تحسن السوق في 2019.

وأضاف أن حركة الإنشاءات تمضي في قطاع الطاقة بالدولة بسرعة هائلة، وتشهد تعافياً أعادها إلى ضِعف ما كانت عليه العام قبل الماضي.

وتوقعت «جلوبال ري إنشورينس» أن يؤدي هذا الانتعاش إلى انتعاش مماثل في سوق التأمين، خاصة التأمين على المشروعات الإنشائية التي تخدم قطاع الطاقة، كما توقعت أن تستفيد الشركات المتخصصة في الوساطة على التأمين بالدولة من ارتفاع أسعار أقساط التأمين على هذه المشروعات نظراً لضخامتها وأهميتها.