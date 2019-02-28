«طاقتي» يطلق الدورة التدريبية المحدّثة من «مدير طاقة معتمد»

المصدر: دبي - البيان

أعلن برنامج دبي لكفاءة الطاقة «طاقتي»، عن طرح النسخة المحدثة من دورة «مدير طاقة معتمد» التدريبية أول مركز تدريب يقوم بتقديم النسخة الجديدة في العالم، وذلك ضمن إطار برنامج دبي للتدريب على كفاءة الطاقة.

وتهدف النسخة المحدثة من الدورة إلى توفير تجربة تعليمية معمقة وشاملة مع التركيز على حل المشكلات في مجال كفاءة الطاقة ورفع قدرات الراغبين بمعرفة المزيد حول أحدث تقنيات واستراتيجيات تخفيض تكاليف الطاقة.

وتشمل دورة «مدير طاقة معتمد» جميع المجالات الرئيسية لإدارة الطاقة، بالإضافة إلى المعرفة بمستوى عمل المبادئ والتقنيات اللازمة لتحقيق كفاءة الطاقة.

وقال علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو»: «يسعدنا الإعلان عن الدورة التدريبية المحدثة «مدير طاقة معتمد» في إمارة دبي بهدف تعزيز المعارف والخبرات وتأهيل العاملين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة للارتقاء بهذا القطاع. وتهدف الدورة إلى بناء القدرات المناسبة للمساهمة في تحقيق هدف دبي الطموح المتمثل في تخفيض معدلات استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول العام 2030. كما تكمن أهميّة الدورة في خلق القيمة في إمارة دبي».