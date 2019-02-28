الاتحاد النسائي العام يوعّي بأهمية التسامح في المجتمع

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الاتحاد وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يسعى إلى تنظيم محاضرات لرفع مستوى التوعية بأهمية فضيلة التسامح في المجتمع انسجاماً مع عام التسامح.

وقالت في تصريح بمناسبة المحاضرة التي نظمها، أمس، مكتب الدعم النسائي في الاتحاد بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بعنوان «التسامح سلام»: «إن هذه المحاضرة وغيرها من الندوات تهدف إلى تشجيع ونشر ثقافة السلام والتسامح».

وأشارت موزة الشامسي الداعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في المحاضرة إلى أن مفهوم التسامح أسلوب أمثل لحل جميع المشاكل.