اتفاقية شراكة للارتقاء بجهود البحث العلمي وخدمة علماء الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجلس علماء الإمارات توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج)، تهدف إلى الارتقاء بجهود البحث العلمي وخدمة العلماء في دولة الإمارات، في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع العلمي والأكاديمي.

وقع الاتفاقية معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة رئيسة مجلس علماء الإمارات، وأحمد عمر عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج).

كما تهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق التعاون في مجال البحث العلمي وتفعيل دور «منصة الإمارات للمختبرات العلمية» المبادرة الرائدة التي توفر للعلماء في دولة الإمارات فرصة الوصول إلى أحدث مراكز البحث العلمي في الدولة والاستفادة من تجهيزاتها في إجراء تجارب تخدم تطور مسيرة العلوم وتعزز مساهمتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

تجسيد

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري أن مبادرة منصة الإمارات للمختبرات تجسد توجهات حكومة دولة الإمارات في دعم جهود البحث العلمي ومجتمع العلماء من خلال توفير الموارد والإمكانات لوضع حلول عملية للتحديات المستقبلية.

وقالت الأميري إن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع العلمي والأكاديمي في الدولة يمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل من الباحثين القادرين على تطوير أبحاث وتجارب نوعية تعزز مكانة الدولة العلمية والصناعية والتقنية، وتحقق مستهدفات الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031 التي تمثل ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للأبحاث والتجارب العلمية في كافة المجالات.

وأضافت: تمثل شراكتنا مع بروج إضافة مهمة لمنصة الإمارات للمختبرات، لما تتيحه من معدات بحثية متطورة تساهم في صقل مهارات الباحثين الإماراتيين في جامعات ومراكز ومختبرات الدولة.

دعم

ويمكن للباحثين استخدام مرافق البحث العلمي الخاصة بالشركة عبر منصة الإمارات للمختبرات العلمية لإجراء تجارب تعزز الاستفادة من العلوم المتقدمة في إيجاد حلول عملية لعدد من التحديات. ومن ضمن الأجهزة التي ستوفرها شركة بروج للباحثين جهاز المجهر الضوئي فائق التطور، ومطياف تحويل الأشعة تحت الحمراء، وأجهزة التحليل الوزني الحراري.

من جهته، قال أحمد عمر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج)، يسرنا كشركة وطنية رائدة أن نساهم في تعزيز التقدم العلمي في دولة الإمارات من خلال توفير الدعم اللازم للعلماء والباحثين من كافة أرجاء الدولة.

دعم

تقدم شركة بروج بموجب اتفاقية الشراكة الدعم لمنصة الإمارات للمختبرات العلمية من خلال توفير عدد من أجهزة البحث العلمي المتطورة في مختبرات مركز بروج للبحوث والابتكار في أبوظبي ليتمكن الباحثون من مختلف مناطق الدولة من الاستفادة منها لأغراض البحث العلمي.