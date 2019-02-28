الريم الفلاسي: الشيخة فاطمة ربّت جيلاً يتطلع إلى المستقبل

المصدر: دبي - وام

أكدت الريم عبد الله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هي الأم المثالية التي ربّت جيلاً يتطلع إلى المستقبل، وتوجّه الأمهات باستمرار إلى جعل أطفالهن الأَوْلى بالرعاية من كل شيء.

وقالت الفلاسي - في كلمة افتتحت بها أول من أمس ملتقى نظمته الجمعية الباكستانية في مقرها بدبي تحت عنوان «مؤتمر الوالدين»: «إننا في دولة الإمارات تعلمنا الكثير من مؤسس دولتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي تعد واحدة من أشهر المدافعات عن النساء والأطفال في العالم، وما زالت نشيطة في هذا المجال، وتوجه الأم لتربي أطفالها».