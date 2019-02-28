بلدية الشارقة تُخضع 1130 موقفاً للرسوم في المدينة الجامعية بمويلح

أعلنت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة عن إخضاع 1130 موقفاً في المدينة الجامعية بمنطقة مويلح التجارية للرسوم بعد أن تم تجهيزها بالكامل من قبل الجهات المختصة وتسليمها للبلدية لإخضاعها إلى الرسوم، ولتصبح العملية منظمة بشكل كامل، في خطوة تهدف لتوفير المواقف للجميع في جميع الأوقات وإتاحتها للجمهور، حيث قامت الإدارة بتركيب أجهزة الدفع اللازمة وتوفيرها في المنطقة بما يوفّر الوقت وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن منطقة مويلح تشهد نمواً كبيراً وباتت منطقة حيوية من خلال المشاريع الكبيرة التي تقام بها. وأشار خالد السويدي مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، إلى أن إدارة المواقف العامة تعمل بصورة مستمرة على تنظيم هذه العملية كونها ذات أهمية كبيرة. الشارقة - البيان

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