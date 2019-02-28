شركة مصر للطيران تجدد عقدها مع «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

جددت شركة مصر للطيران «المصرية» عقدها مع لجنة بطاقة إسعاد للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد النجاح الذي حققته الشركة في العام الأول من تعاقدها مع «إسعاد»، حيث رفعت الشركة الخصم ليصل إلى 18% بعد أن كان 15% في عام 2018م.

وسلم النقيب خالد السويدي، رئيس قطاع الطيران في لجنة بطاقة إسعاد، اتفاقية العقد الجديدة إلى عمرو عثمان، المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران.

وقال عمرو عثمان لقد لمسنا في العام الأول من توقيع الاتفاق مع لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، تحسناً في مبيعات الشركة بسبب ظهور عملاء جدد (حاملي بطاقة إسعاد) من الموظفين الذين يعملون في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي حثنا على مزيد من استمرار التعاون مع لجنة بطاقة إسعاد، ورفع نسبة الخصم إلى 18%.

ونحن على ثقة بأننا سنحصد المزيد من النجاحات في هذا العام. من جانبه تقدم النقيب السويدي بالشكر الجزيل إلى إدارة شركة مصر للطيران، على التزامهم بتقديم خصومات مميزة لحاملي بطاقة إسعاد، بالإضافة إلى التعامل الراقي لحاملي البطاقة، مؤكداً أن استمرار التعاون مع مصر للطيران، يأتي كنتاج للسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة لدى حاملي بطاقة إسعاد.