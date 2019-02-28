«الصحة» تستضيف عدداً من الأطباء الزائرين الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن استضافة عدد من الأطباء الزائرين خلال الشهر المقبل، حيث سيقوم فريق من الجراحين، أخصائيي أمراض القلب للأطفال، من بيلاروسيا بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والأطفال من 3 إلى 10 مارس.

فيما سيقوم الدكتور حفيظ رحمن استشاري أمراض نساء في مستشفى بي في إس ميموريال، بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة 3 مارس ومستشفى الفجيرة من 4 إلى 5 مارس.، والدكتور ألمانتس ماليكاس بزيارة مستشفى صقر من 3 إلى 5 مارس ومستشفى القاسمي من 24 إلى 28.

وأضافت الوزارة أن الدكتور مانويل غالفيو نيتو استشاري للجراحة في مدرسة ABC الطبية، سيقوم بزيارة مستشفى عبيدالله من 10 إلى 14 مارس، والدكتور ناسو كينيا هو المدير لطب القلب والأوعية الدموية ومدير مركز قسطرة تويوهاشي مركز القلب باليابان بزيارة مستشفى القاسمي من 11 إلى 12 مارس.

والدكتور ربيع سليمان بروفيسور طب الأطفال في كلية شيكاغو الطبية، سيزور مستشفى القاسمي للنساء والأطفال من 10 إلى 14 مارس، وستزور الدكتورة منار البوهي طبيبة نفسية مستشفى الكويتي في الشارقة من 17 إلى 21 مارس، والدكتور محمد مغني رئيس عيادة طب الأطفال في معهد جيانينا جاسليني، بزيارة مستشفى القاسمي من 10 إلى 14 مارس.