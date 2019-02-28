إنجاز حديقتي أحياء في دبا الحصن بـ 2.2 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

سلمت دائرة الأشغال العامة، صباح أمس بلدية مدينة دبا الحصن، حديقتي الأحياء السكنية بالحي الغربي وحي المهلب بمدينة دبا الحصن بتكلفة مليوني ومئتي ألف درهم، وذلك بعد تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية فيهما، وذلك تزامناً مع أسبوع التشجير وتنفيذاً لبنود خطتها التنموية.

وشهد مراسم تسليم وحفل افتتاح الحديقتين كل من أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وطالب عبد الله بن صفر مدير البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، والمهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة، وعدد من المسؤولين في الجانبين، وحشد غفير من أهالي وسكان الأحياء.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي إن حفل افتتاح الحديقتين يأتي تزامناً مع فعاليات أسبوع التشجير التاسع والثلاثين، وفي إطار اهتمام القيادة الرشيدة بزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مدن إمارة الشارقة.

من جهته، أشاد طالب عبد الله صفر مدير البلدية بجهود دائرة الأشغال العامة في تنفيذ مشاريع حدائق الأحياء، مضيفاً أنها إضافة مهمة للمدينة.

من جانبه، قال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، تضمنت الأعمال في الحدائق رصف الممرات الداخلية بالانترلوك على طول 250 متراً، إلى جانب توريد وتركيب ألعاب بأرضيات مطاطية على مساحة 250 متراً مربعاً والتي تناسب الأطفال وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أجهزة رياضية لكبار السن، كما تم توريد 17 عمود إنارة ديكوري موفر للطاقة بالإضافــة إلى أسوار ديكورية وبوابات خارجية، وتبلغ مساحة حديقة حي المهلب 459 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة حديقة الحي الغربي 960 متراً مربعاً.