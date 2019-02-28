عيادات القافلة الوردية تقترب من نصف فحوصاتها

المصدر: الشارقة - البيان

اقتربت عيادات القافلة الوردية الطبية، من الوصول إلى نصف عدد الفحوصات الطبية، التي تستهدفها مسيرة الفرسان التاسعة، وذلك بعد مرور الفرسان بأربع إمارات هي الشارقة، وعجمان، ودبي، وأم القيوين، حيث تسعى العيادات هذا العام، وتزامناً مع مرور تسعة أعوام على انطلاقة المسيرة إلى توفير الفحوصات إلى تسعة آلاف شخص من المواطنين والمقيمين في الدولة رجالاً ونساء.

وشهدت العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة خلال الأيام الماضية إقبالاً كبيراً من قبل المراجعين، حيث استقبلت حتى الآن 3818 شخصاً، بينهم 379 رجلاً، و3439 سيدة، بينهم 1325 فوق الـ40 عاماً، و2493 تحت الـ40، تم تحويل 1084 شخصاً منهم للماموغرام، 350 للأشعة الصوتية.

30 عيادة

وترافق مسيرة الفرسان القافلة الوردية هذا العام أكثر من 30 عيادة طبية متنقلة، إلى جانب عيادة القافلة الوردية المتنقلة، وسبع عيادات طبية ثابتة بواقع عيادة في كل إمارة، تتوزع على النحو التالي: في مارينا مول بأبوظبي، ومول الإمارات بدبي، وواجهة المجاز المائية بالشارقة، وكورنيش عجمان، وراك مول برأس الخيمة، ومول أم القيوين، واللولو مول بالفجيرة.

وتضم العيادات كادراً طبياً مؤهلاً يقدم الورش التوعوية والتثقيفية، التي يتعرف من خلالها أفراد المجتمع على خطوات إجراء الكشف الذاتي والدوري، ودوره في الحد من مخاطر سرطان الثدي، إلى جانب تقديم الفحوصات المجانية للكشف عن سرطان الثدي لكل فئات المجتمع طيلة أيام المسيرة، وقد أسهمت جهود الفرق الطبية خلال الأعوام الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة، تمثلت في تقديم الفحوصات لأكثر من 56 ألف شخص.