«الشرطة المجتمعية» في أبوظبي تنظم مجلس «مدارسنا إيجابية»

المصدر: العين - البيان

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، مجلساً مشتركاً بالتعاون مع جمعية توعية ورعاية الأحداث بعنوان «مدارسنا إيجابية»؛ بهدف تربية الأبناء وتشجيعهم على التحصيل العلمي، وكيفية التعامل معهم في بيئة أسرية سليمة.

واستضاف مجلس مفلح عايض الأحبابي بمنطقة الخبيصي في مدينة العين، الذي عبّر عن تقديره لجهود شرطة أبوظبي، وجمعية توعية ورعاية الأحداث، في تقديم التوعية من خلال الحملات والبرامج المختلفة.

وتحدث في المجلس الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية حول جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية ورعاية النشء، ومفهوم التربية الحديثة وتطوير أساليب رعاية وحماية الأبناء، وتربيتهم وخلق بيئة منزلية مناسبة لهم بعيداً عن المشاحنات الأسرية وتشجيعهم على الدراسة.

وتطرق إلى طبيعة تعامل الآباء مع الأبناء، وأهمية أن تكون لغة التواصل أساس الود والحب والتفاهم، وفهم ذواتهم ورغباتهم واحتياجاتهم واحتوائهم ليكونوا قادرين على التحدث عن مشاكلهم وهمومهم.

وحث الآباء على التقرب من أبنائهم والتواصل المستمر مع المدرسة ومشاركتهم في الأنشطة، والتعرف إلى الجوانب الأخرى في حياتهم، داعياً إلى ضرورة تعزيز تعاون المؤسسات والهيئات والجهات التربوية والاجتماعية والأمنية لحماية النشء.