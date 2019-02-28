مناقشة مشروع قانون إنشاء أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رؤاها حول مشروع قانون إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك وتنظيم جامعة الشارقة.

يأتي ذلك في إطار الاجتماع الذي عقدته اللجنة، صباح أمس، بمقر المجلس لدراسة مشروعي القانونين والمحالين من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام في المجلس بصفتها اللجنة المختصة لإبداء رأيها حول مواد المشروع.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة، وخليفة شامس الكعبي، وخليفة محمد بوغانم، وعبدالله صالح النقبي، وعبدالله مراد ميرزا، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، ومحمد الحوسني قانوني، وسمية جاسم سكرتيرة اللجنة الإدارة القانونية.

وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروعي القانونين، وفي نهاية الاجتماع أقرت اللجنة التشريعية رفع تقريرها إلى لجنة التربية والتعليم بالمجلس.

كما اطلعت اللجنة على عدد ثلاث من الشكاوى الواردة إلى المجلس، بجانب رد واحد من الجهات الحكومية على عدد من الشكاوى الأخرى، واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها.