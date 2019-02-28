«اجتماعية الشارقة» تدعو للتفاعل مع مبادرتها في إسعاد كبار المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

دعت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أفراد المجتمع من المؤسسات والأفراد إلى المشاركة في مبادرتها المجتمعية التي تحمل عنوان «كل جمعة يمعتنا غير في دار الخير».

حيث يتم تنظيم أنشطة مجتمعية ورياضية لصالح كبار المواطنين المنتسبين للدائرة، وكذلك النساء المعنفات من مركز حماية المرأة، والأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الأسر المنتجة التابعين لمركز إنتاج لعرض منتجاتهم المنزلية في عطلة نهاية الأسبوع.

وتتضمن المبادرة التي تنظمها الدائرة بشكل أسبوعي، في مجمع دور الرعاية الاجتماعية في الشارقة؛ برامج متنوعة تتمثل في يوم رياضي مفتوح فيه مختلف أنواع الرياضة التي تتماشى مع هذه الفئات، إلى جانب الألعاب المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى تزويد الفعالية بشخصيات كرتونية وتهريجية، كل ذلك من أجل إضفاء روح المرح والفرح على هذه الفئات.

وتهدف المبادرة إلى إدخال البهجة والسرور على الفئات المحرومة من الرعاية الاجتماعية، علاوة على أهمية هذه المبادرة في تحقيق الدمج المجتمعي من خلال إحياء العادات والتقاليد القديمة المتوارثة التي تحث أفراد المجتمع على الدمج المجتمعي والتراحم والتواصل بين أفراده.

حيث إن مثل هذه البرامج تتماشى مع خطة الشارقة الاستراتيجية كمدينة مراعية للسن، ضمن محوري؛ «الاحترام والاندماج الاجتماعي» و«المشاركة المجتمعية».