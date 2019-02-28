بحث ربط الإشارات الضوئية مع النظام الذكي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ناقش العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، مع ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية، وإدارة الخدمات العامة، شؤون معابر المشاة في مختلف الطرق الاتحادية.

بالإضافة إلى معابر المشاة في الطرق المحلية، كما بحثوا آلية ربط غرفة التحكم بالإشارات الضوئية في طرق الإمارة من قِبَلِ دائرة الخدمات العامة مع النظام الذكي بحلول نهاية شهر مارس المقبل، بغرض إحكام السيطرة عليها في أوقات الطوارئ، والذروة، وناقش الحضور المشاريع التي ستنفذ في الإمارة، خلال الفترات القادمة، فضلاً عن طرح بعض الملاحظات حول الطريق الدائري الجديد.

في ختام الاجتماع دعا مدير إدارة المرور والدوريات، كافة السائقين،الالتزام بقواعد الطرق تجنباً للوقوع في الحوادث المرورية، متمنياً السلامة المرورية لجميع سكان وأفراد مجتمع الإمارة.