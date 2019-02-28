290 ألف بلاغ تلقاها الإسعاف الوطني خلال 5 سنوات

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

قال أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، إن مجموع البلاغات التي تم الرد عليها والتعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 290 ألف بلاغ في المناطق الشمالية، وتم التعامل بحرفية مع أكثر من 200 ألف بلاغ وإسعاف ونقل ما مجموعه 179 ألف مريض بمركبات الإسعاف الوطني المجهزة طبياً وفق المعايير العالمية.

وكشف الهاجري في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمناسبة مرور خمس سنوات على تولي الإسعاف الوطني مهمة تقديم الخدمات الإسعافية في المناطق الشمالية، عن أن الإحصائية الصادرة عن الإسعاف الوطني تشير إلى أنه منذ انطلاق الخدمة وخلال فترة خمسة أعوام ارتفعت معدلات البلاغات المستلمة بنسبة 149.5 %، حيث تشير الإحصائية إلى ارتفاع البلاغات الشهرية من 2483 في 2014 إلى 6194 بلاغاً في 2018.

وأشار إلى ارتفاع معدلات البلاغات التي تم تفعيلها والاستجابة لها بنسبة 89.3%، حيث سجلت معدلات الاستجابة للبلاغات المفعلة شهرياً 4476 في عام 2018 مقارنة بـ 2365 في عام 2014 مع ارتفاع موازٍ في عمليات إسعاف ونقل المرضى لتصل إلى 3617 في عام 2018 مقارنة بـ 2228 في عام 2014 بنسبة ارتفاع بلغت 62%.

وأوضح أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد البلاغات والمرضى الذين تم إسعافهم بشكل كبير، نجح الإسعاف الوطني في تسريع معدلات زمن الاستجابة من 18 دقيقة و12 ثانية في فبراير 2014، لتصل إلى 8 دقائق و29 ثانية في ديسمبر 2018، مسجلة 48% نسبة تقليص، وهي نسبة تعادل وتفوق نسب استجابة دول متقدمة عالمياً، مع الإشارة إلى أن الإسعاف الوطني حافظ على متوسط زمن استجابة أقل من 9 دقائق في السنوات الثلاث الأخيرة.

وبيّن الهاجري إلى أن غرف عمليات الإسعاف الوطني استقبلت 74 ألفاً و329 بلاغاً في عام 2018 بمعدل 200 مكالمة يومياً، ليعكس تحقيق الإسعاف الوطني لأأرقام ومعدلات متميزة.

تعزيز

أكد حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس إدارة الإسعاف الوطني، حرص الادارة على تعزيز مستوى الخدمات الإسعافية المقدمة في المناطق الشمالية وتطويرها وفق منظومة عمل تستثمر في كوادرها المدربة والمؤهلة.