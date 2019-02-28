جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ شاباً تعرض لوعكة صحية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أنقذ فريق عمل قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة شخصاً من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من العمر تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده أعلى قمة أحد الجبال بالإمارة.

وأشار العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة يفيد بوجود شخص آسيوي تعرض لوعكة صحية، وعلى الفور تم تحريك إحدى الطائرات التابعة للقسم لمكان البلاغ، وتم الوصول إليه بالفعل في وقت قياسي، وقام الفريق بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له بالتعاون مع قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة، والتأكد من وضعه الصحي.