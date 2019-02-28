محاضرة تعريفية بمشروع «حصنتك»

المصدر: العين - البيان

نظم مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني محاضرة توعوية تعريفية لمشروع «حصنتك» وهو إحدى مبادرات قطاع الدفاع المدني، عقدت المحاضرة بحضور الفريق ركن متقاعد سعيد محمد خلف الرميثي، وعدد من كبار الشخصيات بالعين.

وتحدث المقدم مهندس أحمد جاسم المنصوري مدير إدارة الحماية المدنية بالقيادة العامة للدفاع المدني، والملازم أول مهندس يوسف عبد الله السعدي رئيس قسم الحماية الصناعية بالقيادة العامة للدفاع المدني، وعلي الراشد، وفاضل الزرعوني عضوا (حصنتك)، موضحين أن القيادة العامة للدفاع المدني بدأت بالعمل على تنفيذ التوجيهات التي دعت إلى ربط المنازل السكنية والفلل بغرف عمليات الدفاع المدني.